"Conte deve andarsene, il Tottenham è peggiorato", l'accusa in Inghilterra

INGHILTERRA - La stagione di Antonio Conte alla guida del Tottenham si è complicata ulteriormente dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano del Milan . Gli Spurs sono fuori da tutte le coppe e in campionato occupano la quarta posizione, utile per la qualificazione alla prossima Champions League. Un quarto posto da difendere ad ogni costo, Newcastle e Liverpool sono avversari temibili da qui alla fine del campionato. La sensazione è che il rapporto tra il Tottenham e Conte sia ormai arrivato ai minimi termini, con l'ex tecnico di Juventus e Inter in scadenza di contratto a fine stagione e con una gran voglia di tornare in Italia.

Sutton: "Conte via dal Tottenham immediatamente"

"È meglio per tutti se Conte vada via immediatamente", ha tuonato Chris Sutton al Monday Night Club di BBC Radio 5 Live. L'ex attaccante di Norwich (primatista di presenze con i Canaries nelle competizione europee, 6), Blackburn, con cui ha vinto il titolo di campione d'Inghilterra nel 1995, e Chelsea, tra le altre, ha attaccato senza tanti giri di parole Antonio Conte. "Penso che finirà la stagione agli Spurs, ma sono davvero incredulo su ciò che sta succedendo agli Spurs in questo momento. Se Conte dice che è felice di firmare per uno o altri due anni, allora il Tottenham può andare avanti con lui. Ma la sensazione non credo sia questa. Quindi, se il Tottenham vuole migliorarsi, deve cambiare ora. Gli Spurs sono peggiorati rispetto alla scorsa stagione, non sono stati per nulla continui".

Sutton: "Contro il Milan la prestazione del Tottenham è stata davvero insipida"

Sutton era presente alla partita del Tottenham contro il Milan in Champions League. "Ero alla partita contro il Milan la scorsa settimana. La prestazione del Tottenham è stata davvero insipida", ha aggiunto Sutton. "Il problema più grande tra i tifosi del Tottenham è che ora non sanno per cosa stanno giocando. Ok, hanno buone possibilità di arrivare quarti in campionato, ma sono stati una grande delusione in questa stagione".

Bent: "Se torna Pochettino, Kane firmerà un nuovo contratto"

Un altro ex attaccante della Premier League, Darren Bent, ha detto la sua sulla situazione in casa Tottenham a Drivetime. Per l'ex centravanti del Tottenham, il ritorno di Mauricio Pochettino sulla panchina degli Spurs è più che una possibilità. E, a quel punto, il futuro di Kane potrebbe dire ancora Tottenham: "Se Pochettino tornerà al Tottenham, penso proprio che Kane firmerà un nuovo contratto".