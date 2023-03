Friburgo, in attesa della Juve c'è il rinnovo di Streich: ufficiale

FRIBURGO - A due giorni dall'attesissima gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro la Juventus di Allegri, l'allenatore del Friburgo, Christian Streich, ha firmato il rinnovo del contratto. Ecco le parole del 57enne tecnico di Weil am Rhein riportate sul sito ufficiale del club tedesco: "È bello che ci si diverta ancora a venire qui e ad avere uno scambio aperto e onesto. È un piacere continuare a lavorare in questo club". In carica dal 29 dicembre 2011, Streich ha guidato il Friburgo in 430 partite ufficiali in tutte le competizioni.