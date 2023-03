Furia Cristiano Ronaldo: insulta l'arbitro e butta via il pallone, il motivo

L'Al Nassr è riuscita a conquistare la semifinale di King's Cup grazie al successo per 3-1 ai danni dei rivali dell'Abha. Serata da incorniciare per la squadra di Rudi Garcia se non fosse per un "piccolo" dettaglio: Cristiano Ronaldo. Il gioiello portoghese è apparso visibilmente nervoso durante il match a causa della grande mole di occasioni sprecate e una reazione di troppo nei confronti del direttore di gara ha portato alla sua ammonizione allo scadere del primo tempo...