Zaniolo, il gol in Turchia non basta: ecco quanto è calato il suo valore

TURCHIA - L'avvio di Zaniolo con il Galatasaray è stato super: gol e assist sfornati nelle amichevoli e poi la rete al debutto ufficiale nel campionato turco, a Istanbul non potevano augurarsi di meglio. È in corso la rinascita di Nico, che a Roma aveva perso fiducia, entusiasmo e anche il sorriso, come scritto dal papà Igor sui social. Nonostante questo, però, stando ai dati di Transfermarkt, il valore di mercato di Zaniolo è calato.