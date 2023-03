Eredivisie, il Feyenoord batte l'Ajax e vola verso il titolo: la Roma è avvisata

AMSTERDAM (OLANDA) - Settimana da sogno per il Feyenoord . L'eurorivale della Roma ai quarti di finale di Europa League prima rifila un roboante 7-1 in coppa allo Shakhtar Donetsk per poi aggiudicarsi il 'Klassieker' d'Olanda contro gli acerrimi rivali dell' Ajax per 3-2 .

Geertruida stende l'Ajax

Succede di tutto alla 'Johann Cruijff Arena': il Feyenoord passa in vantaggio con la rete del messicano Gimenez al 5'. La reazione dell'Ajax di Heitinga è veemente e porta alla rimonta: Alvarez firma il pareggio al 17' mentre Tadic porta avanti i suoi al 37'. Nella ripresa è altalena di emozioni: gli ospiti trovano il 2-2 al 52' con Szymanski e, quando il pareggio sembra ormai scritto, arriva il 3-2 di Geertruida che gela i 'lancieri'. Un successo di importanza capitale per il Feyenoord: la squadra di Rotterdam è in testa alla Eredivisie a quota 61 punti, sei in più dell'Ajax. I giallorossi di Mourinho, in vista del match di andata al 'De Kuip' in programma il prossimo 13 aprile, sono avvisati.