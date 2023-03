Conte a rischio, polveriera Tottenham: giocatori infuriati. E lui torna in low cost 

LONDRA - Il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham sembra ormai già scritto. In Inghilterra è il tema più caldo, soprattutto dopo il clamoroso sfogo del tecnico degli Spurs in conferenza stampa dopo l'incredibile pareggio (3-3) subito in rimonta al St. Mary's dal Southampton, ultimo in classifica. Il clima all'interno dello spogliotoi del Tottenham appare infuocato. Come riporta il The Sun, gran parte della rosa degli Spurs vorrebbe l'esonero di Conte già durante la sosta per le nazionali. Una richiesta che potrebbe però non trovare soluzione nell'immediato, visto che il contratto dell'allenatore italiano andrà a scadenza il prossimo mese di giugno. In cima alla lista dei nomi per la sua sostituzione c'è quello dell'ex Mauricio Pochettino.