Pazzesco in Argentina: una folla immensa aspetta Messi fuori da un ristorante!

Una folla oceanica ha accolto Lionel Messi in Argentina . Il campione del mondo guiderà la squadra di Scaloni nelle prime amichevoli post Mondiale (venerdì contro Panama, poi la sfida con il Curacao) e si è concesso una cena in un ristorante. Quando la notizia si è diffusa, il locale è stato preso d'assedio da migliaia di tifosi.

Messi, la polizia lo scorta fuori dal locale

All'esterno del ristorante, in pochi minuti, si è radunata una folla oceanica: tutti in fila per una foto con il campione argentino o per un autografo. Per permettere a Messi di uscire dal locale, si è reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine, che lo hanno scortato fuori dal ristorante.