Portogallo, Ronaldo super: può battere un nuovo record mondiale

Ronaldo, numeri da record con il Portogallo

Ronaldo, infatti, ha già eguagliato il record di presenze in nazionale, raggiunto precedentemente dal kuwaitiano Bader Al-Mutawa, fermo a 196 come l'ex detentore del pallone d'oro. Con una nuova apparizione nel Portogallo, Ronaldo lo supererebbe definitivamente, raggiungendo il primato di giocatore con più presenze in una nazionale nella storia del calcio. I numeri di CR7 sono importanti: è sceso in campo per il proprio paese, come detto, in 196 occasioni, mettendo a segno 118 reti. Ha vinto l'Europeo del 2016, così come la Nations League nel 2019. Con il Portogallo, inoltre, ha partecipato a ben 5 mondiali.