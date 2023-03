Ronaldo: "Il campionato saudita diventerà il quarto più competitivo al mondo"

Alla vigilia del match con il Lichtenstein, valido per le qualificazioni a Euro 2024, esordio in panchina per il nuovo ct Roberto Martinez, che ha preso il posto di Fernando Santos, torna a parlare Cristiano Ronaldo : "Sono in Nazionale da 20 anni ed essere qui è sempre un grande orgoglio. Si apre un nuovo capitolo e si respira una bella atmosfera: un nuovo allenatore con nuove idee e una nuova struttura in cui lavorare. Vogliamo partire con il piede giusto".

Cristiano Ronaldo sincero: "Mi piacerebbe giocare"

Sulle prospettive personali e le possibilità di un suo impiego, Cristiano è sincero e non ci gira intorno: "Mentirei se dicessi che sono qui per non giocare, ma rispetto sempre le decisioni del mister. Non getto la spugna e sono pronto a tutto e ad aiutare la squadra in ogni modo".

La "profezia" che lascia perplessi

Interpellato sulla sua esperienza in Arabia Saudita, Cristiano Ronaldo sorprende tutti: "E' un campionato molto competitivo, al quale si dovrebbe guardare con occhi diversi. Chiaramente non posso paragonarlo alla Premier League, mentirei se lo dicessi, ma ci sono buone squadre ed equilibrato. Sono rimasto sorpreso in positivo: i giocatori arabi sono bravi e gli stranieri danno qualità. Entro cinque o sei anni, potrebbe diventare il 4° o 5° campionato più competitivo del mondo".