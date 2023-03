"Giocatori sotto stress, troppe partite": la decisione del club è drastica

Al-Ahly, il comunicato

Il club egiziano ha pubblicato un comunicato sui propri canali ufficiali in cui si spiegano le motivazioni del ritiro dalla competizione: "Il CdA del club ha deciso di scusarsi per la mancata partecipazione alla Coppa di Lega. La scelta è dettata dal grande numero di partite e dalle tante convocazioni per gli impegni delle Nazionali. Abbiamo anche pensato di utilizzare i nostri giovani ma abbiamo incontrato altre difficoltà".