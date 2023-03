Argentina, festa e vittoria contro Panama: gol numero 800 per Messi

BUENOS AIRES - Alla prima uscita da campione del mondo , l'Argentina batte 2-0 Panama in un'amichevole che rappresenta una festa per la Terza Stella. Lo Stadio Màs Monumental, gremito di tifosi, rende un omaggio da brividi ai Campioni che hanno fatto impazzire di gioia e d’amore un Paese intero. Una festa iniziata già prima della partita, con un film sui campioni e il trionfo in Qatar proiettati sui maxischermi e un inno nazionale accompagnato dai cori dello stadio, con tanti giocatori dell'Albiceleste che non hanno trattenuto le lacrime.

Festa Argentina, Dybala si commuove: "Ho pianto con Oriana a letto"

Messi, 800° gol in carriera

Una festa anche per Lionel Messi, che per l'occasione segna il gol numero 800 in carriera, il 99esimo con la camiseta albiceleste. Davanti agli 83 mila del Monumental di Buenos Aires, il fuoriclasse del Psg colpisce il palo per due volte, per poi trovare il gol del definitivo 2-0 nel finale. Di Thiago Almada la prima rete, che festeggia nel migliore dei modi il debutto in nazionale.