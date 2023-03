Zanetti mantiene la promessa: cambia look per la prima volta in 25 anni!

Prima della partenza dell'Argentina per i Mondiali in Qatar, Javier Zanetti aveva fatto una promessa ad AFAEstudio, il canale streaming ufficiale della Federazione argentina. In caso di vittoria di Messi e compagni, l'attuale vicepresidente dell'Inter avrebbe abbandonato per una volta la sua consueta capigliatura (che è diventata un marchio di fabbrica) per sfoggiare un look inedito.