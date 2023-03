Juve, gli elogi di Mbappé a Rabiot: ecco cosa ha detto

La Francia fa sempre più affidamento su Rabiot. Il centrocampista della Juventus è stato protagonista nel corso del match vinto venerdì sera per 4-0 contro l'Olanda. Questa sera, la compagine transalpina scenderà nuvamente in campo per affrontare l'Irlanda con l'obiettivo di ottenere il secondo successo consecutivo nel match valido per le qualificazioni ai prossimi europei.