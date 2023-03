Cristiano Ronaldo, la sorella risponde alle critiche con un nuovo record

Katia Aveiro è scesa nuovamente in campo per esaltare i numeri e le prestazioni del fratello, il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo.

"Se non lo sapevi, scoprilo"

Dopo le reti realizzate al Lussemburgo, Ronaldo ha migliorato i propri numeri in nazionale, raggiungendo l'incredibile cifra di 122 marcature. Katia Aveiro ha pubblicato una eloquente storia su Instagram, in cui mette in risalto i record personali di altri campioni portoghesi del passato come Pauleta, Eusebio e Figo che insieme arrivano a 120 reti complessive, meno di quelle fatte registrare da Ronaldo. Il tutto completato con "se non lo sapevi, scoprilo". Una presa di posizione contro le parole di coloro che hanno criticato CR7.