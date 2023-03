Diretta Georgia-Norvegia ore 18: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

BATUMI (GEORGIA) - La seconda giornata dei match valevoli per la qualificazione a Euro 2024 si completa in data odierna, con sette gare in programma. Occhi puntati sulla sfida del girone A dove la Georgia, guidata dal fuoriclasse del Napoli Kvicha Kvaratskhelia, sfiderà a Batumi la Norvegia. Rimandato, almeno per il momento, il faccia a faccia tra l'asso del Napoli ed Erling Haaland: l'attaccante del Manchester City ha infatti lasciato qualche giorno fa il ritiro della nazionale scandinava per infortunio. Sarà invece della partita Leo Ostigard, il difensore che con il georgiano condivide la maglia azzurra dei partenopei.