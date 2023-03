Flop Olanda con la Francia, Van Basten e Gullit si scagliano contro Van Dijk

ROTTERDAM (OLANDA) - "Lui è il capitano e deve guidare la difesa. Le mie critiche? Hanno fatto rumore ma non si è pronunciato". Così Marco Van Basten ha nuovamente puntato il dito contro Virgil Van Dijk dopo il 4-0 subito dalla selezione di Ronald Koeman contro la Francia a Parigi: dopo averlo duramente criticato prima del Mondiale qatariota, l'ex fuoriclasse del Milan ci è andato giù pesante, destabilizzando così l'ambiente 'Oranje', reduce dal 3-0 contro Gibilterra a Rotterdam. Lo stesso Van Dijk ha commentato così le parole di Van Basten : "Gestisco bene le critiche. Non ho altro che rispetto per il calciatore Marco van Basten e per quello che ha ottenuto. E lo sarà sempre. Ma anch'io sono solo umano. L'attacco alla mia persona mi ha turbato".

Van Basten attacca Van Dijk: "Serve leadership"

Van Basten sottolinea però che la difesa olandese cade sempre negli stessi errori, il cui capro espiatorio è Van Dijk: “Contro la Francia, con il terzo gol ha messo in difficoltà Geertruida. Un capitano ragiona ad alta voce - tuona l'ex Milan - e fa capire a tutti cosa sta succedendo, ma crea un caos che porta a fraintendimenti. Come leader devi impedirlo. Devi pensare ad alta voce e guidare i tuoi compagni". Secondo Van Basten, la mancanza di leadership di Van Dijk non ha nulla a che fare con il grave infortunio al ginocchio che il difensore ha subito nel 2020 dopo lo scontro con il portiere dell'Everton Jordan Pickford: "No, questa è solo una questione di leadership, voler vincere a tutti i costi. È in te o non è in te - sostiene il Pallone d'Oro 1988. È un buon capitano nello spogliatoio, ma in campo serve uno stile di leadership diverso”, è la risposta di Van Basten all'ex giocatore Jan Mulder che ha dato il suo parere: "Virgil è un grande calciatore ma finge di comandare. Si sbraccia molto ma non è un leader. Sul piano difensivo è insicuro".

Gullit contro Van Dijk: "Migliore al mondo? Non credo..."

Un'altra ex gloria olandese, Ruud Gullit, ritiene che Van Dijk non si assuma alcuna responsabilità in fase di costruzione "ma questo non succede. Gioca troppo semplice". L'ex asso del Milan poi sottolinea: “La mia è una critica positiva. Sei il migliore, sei nella squadra mondiale dell'anno, vero? Quindi mostralo. Van Dijk uno dei migliori difensori al mondo? Non credo che non sia più così. In Inghilterra lo hanno criticato anche per questo genere di cose. Pensa di essere migliore degli altri ma non si assume alcuna responsabilità".