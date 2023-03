Esulta come Ronaldo ma il risultato è disastroso: si infortuna ed esce in barella

Essere Cristiano Ronaldo . Questo il sogno di tanti aspiranti campioni in giro per il mondo e Tran Hong Kien è uno di questi. Un idolo il portoghese per l'attaccante del Viettel, che dopo aver segnato in una gara del campionato Under 17 vietnamita ha voluto esultare proprio alla maniera di CR7 , con risultati però disastrosi.

Dalla gioia alle lacrime

Appena siglata la rete del 4-0 contro l'Hong Linh Ha Tinh, il giovane calciatore ha preso la rincorsa per esultare con la classica piroetta volante di Ronaldo e atterrare poi a gambe divaricate come lui. Un atterraggio però tutt'altro che morbido, perché sul suo volto il sorriso di gioia per il gol si è presto trasformato in una smorfia di dolore. Tran Hong Kien si è accasciato a terra infortunato e dopo essere stato soccorso dallo staff medico della sua squadra ha provato a rientrare in campo, costretto però a chiedere il cambio in lacrime poco dopo e a uscire in barella.