Ginocchiata a un giocatore, maxi squalifica per un arbitro messicano

ROMA - Succede anche questo. Incredibile ma vero, l'arbitro messicano Fernando Hernandez è stato squalificato per 12 partite dopo aver sferrato una ginocchiata all'inguine un giocatore durante la partita di domenica scorsa tra Club America e Leon. Il fischietto ha infatti colpito Romero del Leon (squalificato poi per due turni per reazione) mentre insieme ai suoi compagni invocavano l'intervento del Var dopo il pareggio dell'America. "Chiedo scusa in generale ai tifosi e al pubblico, oltre che a Romero, per la mia reazione - ha detto Hernandez - Non attaccherei mai nessuno. Ne sono consapevole e rispetto la decisione della Commissione Disciplinare". "Gli arbitri -ha detto Romero- sono esseri umani, molte volte possono commettere errori e quegli errori finiscono per creare molte incomprensioni". Messico, arbitro colpisce un calciatore nelle parti intime