Lineker ricorda il contrattempo in campo a Italia ’90: “Mi sono c…… addosso”

Gary Lineker ha ricordato l'imbarazzante contrattempo avuto durante la sfida tra Inghilterra e Irlanda nei Mondiali di Italia ’90. Durante una chiacchierata con Micah Richards e Alan Shearer nel programma Match of the Day, l'ex Barcellona ha ricordato i problemi intestinali che ha sofferto nel bel mezzo della gara. "Non mi sentivo bene la sera prima... Ma non l'ho detto a nessuno perché volevo giocare. A 15 minuti dall'inizio del secondo tempo comincio a crampi e penso 'Oh, Dio, ho un dolore di mer** qui'", ha detto il 62enne.