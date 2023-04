Ceferin, nuovo attacco alla Superlega: “Un personaggio di Cappuccetto Rosso”

ROMA - Il presidente dell'UEFA Aleksander Ceferin, -come riporta As- ha tenuto un duro discorso prima di essere rieletto per altri quattro anni e ha ricordato che la Superlega, è stato il problema che gli ha generato più caos nel suo ultimo mandato. Ecco cosa ha detto: "Coloro che hanno promosso quel progetto dicono che vogliono salvare il calcio. La Superlega è diventata un personaggio di Cappuccetto Rosso, un lupo travestito da nonna. Chi stanno prendendo in giro? Nessuno. Sono cartelli al di sopra della meritocrazia e della democrazia. Sono soldi sopra i trofei. I campionati nazionali devono rimanere le pietre angolari del calcio. Abbiamo bisogno del sostegno di tutti per proteggere il modello".