Il Nantes sogna il bis: batte il Lione e vola in finale di Coppa di Francia

Obiettivo fallito per Blanc

Ad arrendersi ai gialloverdi in semifinale il Lione, battuto 1-0 dai padroni di casa con una perla di Blas al 57' (lo stesso che decise la finale dello scorso anno contro il Nizza). Una grande delusione per la squadra di Laurent Blanc, che è attardata in campionato (attualmente al nono posto in Ligue 1) e puntava dunque sulla Coppa di Francia per conquistarsi un posto in Europa nella prossima stagione. I gialloverdi andranno invece a difendere il titolo allo 'Stade de France' il prossimo 29 aprile contro la vincitrice dell'altra semifinale, in cui si sfideranno Annecy (squadra di Ligue 2) e Tolosa.