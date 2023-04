Barcellona-Real, scoppia la lite Vinicius-Ferran Torres: "Zitto tu che sei..."

Barcellona-Real Madrid, clima infuocato nel finale: cosa è successo tra Vinicius e Ferran Torres

Con il poker rifilato al Barcellona, il Real Madrid ha raggiunto la finale di Copa del Rey, dove il prossimo 6 maggio a La Cartuja affronterà l'Osasuna. Al fischio finale al Campo Nou, oltre alla festa dei giocatori del Real Madrid, il clima si è accesso in campo per un battibecco tra Vinicius Junior, autore del primo gol del Real Madrid, e Ferran Torres, esteno offensivo del Barcellona. Benzema ha provato subito a placare l'ira del compagno di squadra. Nonostante il tentativo del Pallone d'Oro francese di attenuare il nervosismo di Vinicius, il brasiliano è riuscito comunque a rivolgere questa frase a Ferran Torres: "Zitto tu che sei terribile". L'atteggiamento di Vinicius non è di certo piaciuto a Ronald Araujo, difensore del Barcellona, che a fine partita in tv ha detto: "Per tutta la partita Vinicius non ha fatto altro che parlare con il pubblico. Deve concentrarsi sul calcio. Io cerco sempre di rispettare i miei avversari, ma mi sono un po' irritato".