Terremoto interrompe la partita e mette in fuga i tifosi: le immagini shock

Terremoto in campo, tifosi in fuga

Per via della scossa gli spettatori sono corsi via dagli spalti terrorizzati, con giocatori e staff in campo ancora confusi nel capire che cosa stesse succedendo. La gara è stata sospesa per 30 minuti e ripresa successivamente senza conseguenze. "Non so cosa succederà ora perché è difficile da capire per quanto tempo andrà avanti. La verità, è che la scossa è abbastanza forte allo stadio San Cristóbal. Non conosco il protocollo ma devo pensare che la partita potrebbe essere sospesa", ha detto il telecronista in diretta.