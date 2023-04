Shock in Argentina: scagliano pietre contro il bus del loro club, il motivo

L'episodio avvenuto in Argentina , al termine della gara tra gli argentini del Tigre e i brasiliani del San Paolo in Copa Sudamericana ha del folle. I tifosi della squadra di casa hanno scagliato delle pietre contro il bus del loro club al di fuori dello stadio José Dellagiovanna di Victoria, la casa di Retegui e compagni. I numerosi sassi lanciati hanno portato il terrore nei giocatori, che hanno intimato ai tifosi di smettere .

Il motivo del clamoroso episodio

L'episodio accaduto in Argentina non è il primo capitato tra San Paolo e Tigre. La partita ha infatti un precedente: nel 2012, la finale della Copa Sudamericana si giocò in Brasile e finì proprio con un lancio di sassi da parte dei tifosi brasiliani agli argentini. Quale migliore occasione di vendetta se non la stessa partita? Detto e (non) fatto, i sostenitori del Tigre sbagliano pullman prendendo di mira quello che aveva all'interno i loro giocatori che, attraverso delle storie Instagram e delle urla, si sono fatti riconoscere e hanno chiesto a gran voce il termine dell'assalto.