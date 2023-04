Paratici presenta ricorso alla Fifa contro la squalifica: i dettagli

Fabio Paratici è pronto ad agire per vie legali contro la decisione della Fifa , sancita dalla Figc, di inibirlo a livello mondiale dopo il caso plusvalenze. Un provvedimento che ha costretto il Tottenham, club con il quale è tesserato dal 2021, a sospenderlo in vista dell'udienza del prossimo 19 aprile davanti al Collegio di Garanzia del Coni .

Paratici si appella alla Commissione Disciplinare della Fifa

Paratici ha già presentato ricorso in Italia contro il provvedimento, mentre adesso è pronto a fare appello alla Commissione Disciplinare della Fifa per cercare di eliminare il veto di poter operare anche al di fuori del territorio italiano, in seguito alla inibizione inflittagli dalla Figc di 30 mesi.