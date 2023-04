“Deschamps? Mi ha fottu… un sogno. Non mi piace e non lo saluto”: l’attacco dell’ex calciatore

Duro attacco di Nasri a Deschamps . L'ex calciatore francese si è soffermato nel parlare della grande delusione provata nel momento in cui ha scoperto di non essere stato convocato da Deschamps per i mondiali brasiliani del 2014: “Il mio sogno è andato a rotoli. Mi ha fottuto giocare una Coppa del Mondo nel paese del calcio, era una cosa mia. Pensavo di andare in Brasile per ottenere la Coppa del Mondo . Ci ho creduto".

"Pensavo mi stesse prendendo in giro"

Nasri ha proseguito: “Quando ho visto i nomi dei giocatori convocati, mi è uscito di mente tutto. Pensavo mi stesse prendendo in giro, che mi stesse infastidendo. Che non gli importava di me. Adesso posso solo augurargli il meglio, ma non mi interessa. Deschamps non è mio amico e non lo saluterò perché non mi piace come persona. Le Graet? È il più grande degli ipocriti".