Garcia lascia l'Al-Nassr di Ronaldo: c'è già il nuovo allenatore

Cristiano Ronaldo non ha più un allenatore. La decisione arriva direttamente dal "suo" Al-Nassr. Infatti il club arabo ha comunicato l'addio di Rudi Garcia. Come scritto nella nota ufficiale, la decisione è stata di comune accordo. Il rapporto con lo spogliatoio, e soprattutto con CR7, non è stato mai dei migliori. L'ex Roma paga anche i risultati non all'altezza racimolati in questa stagione, con la squadra al secondo posto in classifica.