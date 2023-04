Zaniolo, gol fantastico con il Galatasaray e corsa con bacio in tribuna

ISTANBUL (TURCHIA) - C'è anche la firma di Nicolò Zaniolo nel roboante successo del Galatasaray in Super Lig. Nell'anticipo della 27esima giornata del campionato turco, la capolista vince 6-0 contro il Kayserispor e vola momentaneamente a +9 sul Fenerbahce secondo in classifica. L'ex romanista segna il gol del definitivo 6-0 su assist di un altro ex romanista, Sergio Oliveira: perfetto inserimento del classe 1999 che elude l'intervento di un difensore ospite e trafigge il portiere avversario con un magnifico sinistro che si insacca all'incrocio dei pali. L'ex Roma esulta poi con la mamma, Francesca Costa, seduta in tribuna: bacio e abbraccio in un momento emozionante. Per i giallorossi turchi, che allungano in vetta, il mattatore del match è Mauro Icardi: l'ex interista segna una tripletta. In gol anche Rashica e Akturkoglu.