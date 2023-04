Zaniolo, che gol! Il messaggio di mamma Francesca è emozionante

ISTANBUL (TURCHIA) - La mamma è sempre la mamma. E' stato senz'altro questo il primo pensiero di Nicolò Zaniolo dopo aver messo a segno la rete del 6-0 del suo Galatasaray contro il Kayserispor, nell'anticipo della 27esima giornata di Super Lig. Entrato in campo dalla panchina, il classe 1999 ha messo a segno un bellissimo gol con un mancino dal limite dell'area che si è insaccato all'incrocio dei pali. Dopo il gol, Zaniolo si è diretto in tribuna dove era seduta sua madre, Francesca Costa. I due si sono uniti in un lungo abbraccio per festeggiare un gol che sottolinea la ritrovata serenità del giocatore.