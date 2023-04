"Gattuso può tornare in Grecia: l'Olympiacos pensa a lui per la panchina"

ATENE (Grecia) - Nuova avventura in panchina all'orizzonte per Gennaro Gattuso. Dopo il divorzio con il Valencia, l'ex allenatore di Milan e Napoli sarebbe pronto a rimettersi in sella per guidare l'Olympiacos, club del Pireo campione in carica e più titolato della Grecia (47 campionati vinti). Secondo quanto scrivono i siti greci Newsit e Fos l'accordo sarebbe possibile. Gattuso è pronto a ripartire dall'Olympiacos dalla prossima stagione. Per lui si tratterebbe di un ritorno in Grecia, avendo guidato già l'OFI Creta per alcuni mesi nel 2014.