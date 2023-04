"Al-Nassr: offerta da 120 milioni per Zidane"

Zidane all'Al-Nassr: l'offerta

Stando a quanto riportato da Marca, l'Al-Nassr di Ronaldo vorrebbe Zinedine Zidane come successore di Rudi Garcia, che ha lasciato il club dopo 8 mesi sulla panchina del club. Ora gli arabi vorrebbero offrire 120 milioni di euro per due stagioni all'allenatore francese, 60 per ogni anno. Nel frattempo l'Al-Nassr ha nominato come allenatore ad interim Dinko Jelicic, allenatore delle giovanili fino a qualche giorno fa.