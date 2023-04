Pirlo blocca il Galatasaray in casa, Zaniolo: "E' colpa mia"

ISTANBUL (TURCHIA) - Delude il Galatasaray di Nicolò Zaniolo . Nel 31° turno della Super Lig turca, i giallorossi di Istanbul non vanno oltre il 3-3 in casa contro il Karagumruk , squadra allenata da Andrea Pirlo . I padroni di casa, che hanno evitato la sconfitta interna grazie alla rete di Boey arrivata a 10' dal termine, recriminano per un rigore sbagliato da Icardi e, soprattutto, per una grossa occasione fallita dall'ex attaccante della Roma che ha giocato titolare (sostituito al 60' dall'ex bomber dell'Inter) senza lasciare il segno

Zaniolo, i dati della partita da incubo

Impiegato dal tecnico del Galatasaray, Okan Buruk, nel ruolo di prima punta, Zaniolo ha deluso con una prestazione a dir poco abulica: un solo tiro nello specchio della porta, 14 palloni toccati e due dribbling riusciti su tre tentativi. Ma non è tutto: il 23enne nativo di Massa è stato coinvolto pochissimo nella manovra offensiva del Galatasaray, come testimoniano gli zero alle caselle 'buoni passaggi' e 'passaggi chiave'. Una prova insufficiente, macchiata anche da 4 palle perse e 4 falli commessi.

Zaniolo: "Partita difficile, ho sbagliato un gol"

L'ex Roma ha commentato così l'opaca prestazione contro il Karagumruk: "E' stata una partita dura. Dopo che Kerem ha segnato, abbiamo avuto la possibilità di passare in vantaggio. Purtroppo ho perso un'occasione. Non sono riuscito a completarlo, è stata colpa mia. La prossima partita è una partita importante. Continueremo per la nostra strada”.