Arsenal Women, paura sull'aereo: tragedia sfiorata. Cosa è successo

GERMANIA - Attimi di panico per la squadra femminile dell'Arsenal di ritorno dalla semifinale di andata di Champions Lague contro il Wolfsburg. Domenica sera l'aereo che trasportava le Gunners ha preso fuoco in pista a causa di un uccello che, volando, è entrato nel motore sinistro, provocando un forte rumore. Il Boeing 737, sulla pista dell'aeroporto Braunschweig-Wolfsburg è andato in fiamme, con i piloti a bordo che si sono subito adoperati per far evacuare i passeggeri, compresa l'Arsenal Women. Per fortuna tutto è andato per il verso giusto, con l'Arsenal che ha emanato un comunicato ufficiale: "Il nostro aereo ha sviluppato un problema tecnico prima della partenza. Di conseguenza, siamo rimasti a Wolfsburg durante la notte di domenica prima di tornare in Inghilterra lunedì pomeriggio. Vorremmo ringraziare il personale a bordo dell'aeromobile e a terra in aeroporto per la loro assistenza". L'Arsenal Women è poi passata ad una compagnia aerea sostitutiva per poter tornarein Inghilterra lunedì mattina.