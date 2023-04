Ronaldo furioso dopo l'eliminazione in coppa: le urla e la lite con l'allenatore

Cristiano Ronaldo e la lite con l'allenatore:

È successo tutto al termine della semifinale di King Cup - il trofeo saudita - tra Al-Nassr e Al Wehda. Cristiano Ronaldo, uscito furioso dal campo dopo la sconfitta per 1-0 che è costata l'eliminazione alla sua squadra - in superiorità numerica per il secondo tempo -, è stato protagonista di una lite con il suo allenatore Jelicic. Il portoghese, dopo una partita in cui ha avuto diverse occasioni da gol non sfruttate, ha iniziato a urlare contro il tecnico croato quando l'ha incrociato davanti agli spogliatoi. Il video è diventato subito virale su Twitter, dove alcuni utenti hanno evidenziato la difficoltà da parte di CR7 nel riuscire a vincere un trofeo con l'Al-Nassr.