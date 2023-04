Incredibile, promossa in Serie A una squadra di un paese con 282 abitanti

ROMA - La Champions League ci ha abituato a mostrarci il meglio del meglio. Le migliori squadre, i migliori stadi, le migliori città e tanto altro. Il fascino europeo, tuttavia, può anche essere trovato nascosto tra i più piccoli dei grandi. E in questo caso, nessuno può battere il Loughgall, neopromosso nella serie A nordirlandese. Tutto vero, proprio così, perchè la città di Loughgall conta appena 282 abitanti e nella prossima stagione la squadra gareggerà nella Premiership. "Siamo in una nuvola. Siamo stati sull'orlo della promozione per diverse stagioni e siamo finalmente stati in grado di raggiungerla " - spiega Mark Pierson, segretario generale del club, a Primera Plana-. L'impegno del club per salire nella massima serie del calcio nordirlandese è stato totale nonostante uno dei budget più bassi della categoria".