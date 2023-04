Il Dusseldorf regala i biglietti: il motivo e i dettagli scaldano il cuore

Il motivo e i dettagli

"Abbiamo chiamato questa iniziativa 'Fortuna per tutti' e siamo certi che ci condurrà a un futuro di successo", queste le dichiarazioni del Ceo del Fortuna Dusseldorf Alexander Jobst, che ha annunciato la messa a disposizione di biglietti gratis per i tifosi del club tedesco. La scelta fatta è stata per consolidare il rapporto tra squadra e sostenitori, con gli sponsor che copriranno i costi garantendo l'entrata omaggio allo stadio per almeno 3 partite interne.