Le rivelazioni di Beauguel su Ronaldo: "Era sconvolto, ecco cosa ha fatto"

La sconfitta dell'Al Nassr di Ronaldo in semifinale di King Cup ha portato la firma di Beauguel. L'attaccante francese dell'Al Wahda ha rivelato all'Equipe l'impressione che gli ha fatto il fuoriclasse portoghese: "Sono rimasto un po' deluso. A fine partita gli ho detto che ero un grande tifoso e gli ho chiesto la maglia. Mi ha stretto la mano senza guardarmi negli occhi, con un'aria molto sprezzante. Sono rimasto in silenzio perché sono cresciuto con lui. Ricordo ancora i video che guardavo di lui quando ero al college. Capisco che era deluso dopo la sconfitta, che è un grande calciatore, ma il suo atteggiamento mi ha sorpreso. Anche in campo era sconvolto, ha urlato contro i suoi compagni di squadra".