Bellingham al Real Madrid? Redknapp rivela: "Ha già deciso"

DORTMUND - Il suo nome è ormai da qualche tempo sul taccuino dei top club europei. Il talento inglese Jude Bellingham, è uno dei pezzi pregiati del Borussia Dortmund e, senza alcun dubbio, infiammerà la prossima sessione estiva di calciomercato. Il classe 2003 ex Birmingham City ha un contratto con il club tedesco fino al 30 giugno 2025. Bellingham, 24 presenze e un gol con l'Inghilterra, è finito nel mirino dei maggiori club in giro per l'Europa, tra cui il Real Madrid. E sono proprio i Blancos di Ancelotti i favoriti nella corsa a Bellingham, come rivelato da Harry Redknapp, ex allenatore del Birmingham City (club in cui è cresciuto calcisticamente il centrocampista del Dortmund) al podcast Beyond The Pitch: "Una fonte molto, molto vicina al giocatore del Borussia Dortmund mi ha confessato che Bellingham vuole andare al Real Madrid. Il Liverpool sembra uscito dalla corsa. Rimangono anche Manchester City e Chelsea, ma pare proprio che lui voglia andare ai Blancos".