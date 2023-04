Il portiere festeggia la promozione e fa coming out: il bacio sui social

Prima la promozione, poi il coming out. Alberto Lejarraga, numero uno del Marbella ha festeggiato la fine del campionato, che si è chiuso con il passaggio in Segunda Federacion (la quarta serie in Spagna) presentando a tutti il suo fidanzato. Sui social ha postato la foto di un bacio: un'immagine inserita in un collage di foto che lo ritraevano al fianco delle persone a lui più care.