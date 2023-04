Cristiano Ronaldo, ci risiamo: vince 4-0 ma si infuria in campo con l'arbitro

Da quando si è trasferito in Arabia Saudita , sono tanti gli episodi che stanno facendo parlare di Cristiano Ronaldo e della sua rabbia agonistica, che continua a mettere in campo anche con l'Al-Nassr . Dalla lite con l'allenatore dopo l'eliminazione in Coppa al brutto gesto rivolto ai tifosi avversari : sono solo alcuni esempi della nuova avventura di CR7. Questa volta, però, un nuovo avvenimento ha scatenato la furia di Ronaldo sul campo.

Cristiano Ronaldo furioso con l'Al-Nassr: cosa è successo

È accaduto tutto durante la partita del campionato saudita tra Al-Nassr e Al-Raed. Cristiano Ronaldo è stato protagonista di un episodio permeato di forte rabbia e proteste a seguito di un intervento del difensore avversario, giudicato dal portoghese come un fallo da calcio di rigore. L'arbitro, invece, ha valutato l'entrata come regolare, così come il VAR e il suo assistente. L'iniziale rabbia dell'ex Juve è così diventata vera e propria furia per il mancato ottenimento di un calcio di rigore. Fortunatamente per lui, l'Al-Nassr ha comunque vinto 4-0, con Ronaldo autore del primo gol, rendendo così di fatto superflua l'assegnazione di un eventuale rigore.

Sui social molti utenti si sono divisi a seguito di quest'evento. Dopo la pubblicazione del video su Twitter, c'è chi reclama fosse un netto fallo da sanzionare con un calcio di rigore. Altri, invece, pensano sia una simulazione di Ronaldo: "Non è mai rigore, complimenti per il tuffo". E poi, in questa divisione di pareri, continuano a esserci gli utenti che provano a paragonare l'attaccante portoghese a Messi, dando ancora vita a una diatriba e a una rivalità che non cesserà mai di esistere, anche a distanza.