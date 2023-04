Chiellini racconta tutto: il ritiro, la Champions e la corte del Real

Nel corso di un'intervista concessa durante la diretta Fanast RFT su Discord, Giorgio Chiellini ha parlato del suo percorso da giocatore, della sua attuale esperienza con il Los Angeles FC e di quello che sarà il futuro nel mondo del calcio . Interrogato su un possibile ritiro imminente, l'ex difensore della Nazionale ha risposto così: "Vorrei giocare ancora per tanto tempo nel senso che la mia testa non è stanca, il mio corpo però sì, ha già dato qualche segno di cedimento . Siamo alla fine , vediamo, non manca tanto: questa stagione, massimo forse un anno , non lo so".

Parlando di quello che sarà il suo ruolo professionale dopo l'addio al calcio, Chiellini ha svelato le sue preferenze: "Onestamente dopo il ritiro mi piacerebbe rimanere nel mondo del calcio più lato manageriale che lato allenatore perché secondo me se cominci a fare l'allenatore devi proprio crederci tanto perché è una cosa che poi ti mangia. Io questa vocazione ad oggi non me la sento".

Chiellini e quel retroscena sul Real Madrid

Nel corso dell'intervista, Chiellini è tornato a parlare di quello che è stato un retroscena di calciomercato del passato. Queste le parole dell'ex Juve sulla corte di un grande club europeo: "Sono stato realmente vicino al Real Madrid una volta sola nella mia carriera. Sono sempre stato uno molto concentrato sul giocare però quella volta siamo stati davvero ad un passo al mio trasferimento al Real Madrid. A posteriori posso dire che sarebbe stata una bella esperienza. Avrei fatto come Cannavaro e Samuel che sono andati a giocare in Spagna e sono durati 2-3 anni lì. È stato un onore l'interessamento del Real Madrid, ma posso dire di essere felicissimo per com'è andata dopo. Arrivare a scrivere la storia di una società come la Juventus non è una cosa da tutti".

Tornando a parlare del calcio italiano e del grande successo che i club stanno avendo in campo europeo, il giocatore del Los Angeles FC ha svelato il suo pronostico sulla semifinale di Champions League: "Il derby di Milano sarà una semifinale equilibrata, ma se devo puntare 1 euro lo metto sull'Inter. Credo che i nerazzurri partano avvantaggiati perché in questo tipo di partite li vedo più forti. La mia previsione per la finale di quest'anno è Inter-Manchester City. Un altro euro lo scommetto su questa finale. Qualche anno fa mi sarebbe piaciuto marcare Haaland e Osimhen. Oggi no, solo a guardarli giocare mi fanno male i flessori!".