Follia in Germania: un tifoso colpisce l'arbitro con un bicchiere di birra

Zwickau punito dalla Dfb

La Federcalcio tedesca, la Dfb, ha deciso di punire lo Zwickau per il deplorevole comportamento dei suoi tifosi, decretando la sconfitta a tavolino per 0-2 nella partita contro il Rot-Weiss Essen. "Secondo le regole legali e procedurali della Dfb, il match per l'FSV Zwickau è da considerarsi perso 0-2. L'FSV Zwickau avrebbe dovuto proteggere meglio l'arbitro che si recava negli spogliatoi; il club è anche responsabile del comportamento degli spettatori". Così Georg Schierholz, vicepresidente del tribunale sportivo della Dfb. Il club della Sassonia può ora impugnare la decisione entro 24 ore e valutare il ricorso.