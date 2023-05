Il colombiano Osorio in carcere: ecco il motivo dell'arresto

ROMA - Storie maledette che vedono intrecciarsi le vite di calciatori e criminali. Diego Leon Osorio, calciatore colombiano che in patria ha vinto vari titoli nazionali ed è stato un punto fermo della nazionale negli anni '90, è stato arrestato per traffico di droga. Il fermo è dello scorso 8 aprile ma oggi la polizia colombiana lo ha reso noto, divulgando un video dell'arresto. La notizia clamorosa è che si tratta del terzo arresto per l'ex calciatore: Osorio, fermato in aeroporto mentre si stava imbarcando per l'Europa con quasi due chilogrammi di cocaina, era stato già fermato nel 2002 mentre stavo trasportando droga a Miami. Osorio, ora 52 anni, è tornato in libertà pagando una cauzione. Nel 2016 è stato arrestato ancora, stavolta a Medellin, e condannato ai domiciliari per 5 anni. Questa settimana il suo ultimo fermo. Non sono rari i giocatori che, appese le scarpette al chiodo, hanno intrapreso una carriera criminale: nel 2021 l'ex stella Anthony de Avila è stato arrestato per traffico di droga all'aeroporto di Napoli. Sempre in Colombia nel 2020, invece, è stata la volta di John Viafara, vincitore della Libertadores, estradato negli Usa perché coinvolto in un giro di traffico internazionale di stupefacenti. Nella particolare lista colombiana ci sono anche, per problemi giudiziari simili, Luis Alfonso "Bendito" Fajardo e Wilson Perez ex stelle degli anni '90.