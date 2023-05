Vidal non le manda a dire su Messi e il Psg: "Queste persone sono matte"

Prima il viaggio in Arabia Saudita non consentito, poi le proteste dei tifosi del Psg (leggi QUI i dettagli) e infine la mancata convocazione per la partita di campionato contro il Troyes: le ultime ore per Lionel Messi sono state infernali. Chi grida alla cessione dell'argentino, chi alla sospensione. Fatto sta che i parigini non hanno tollerato il comportamento del camipone del mondo. In sua difesa, è intervenuto Arturo Vidal, suo amico ed ex compagno al Barcellona.