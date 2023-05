L'errore incredibile dell'ex portiere del Barcellona: giudica male una palla e...

Giocava con il Barcellona di Guardiola: ora è tra i favoriti a Masterchef

Cillessen, papera clamorosa dell'ex Barcellona

Si tratta di Jasper Cillessen, ex portiere del Barcellona e oggi al Nijmegen in Eredivise. L'estremo difensore ha sulla coscienza la sconfitta contro l'Heerenveen (3-2), avendo causato un gol assolutamente evitabile. Dopo un lancio lungo, un giocatore avversario prova a calciare ma il tiro è debole e sarebbe potuto essere di facile controllo per il portiere. Cillessen invece decide di non intervenire, lasciando scorrere il pallone sul fondo. Nel farlo commette un grande errore di giudizio: il tiro è si lento ma anche preciso, infatti sbatte sul palo e finisce in porta. Una papera clamorosa che è costata la sconfitta alla squadra dell'ex Barcellona.