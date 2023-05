Rudiger e la mossa per disturbare Haaland durante Real-City: il video è virale

ROMA - E' stata una prestazione importante quella dell'ex Roma Rudiger, ieri sera, in occasione dell'andata della semifinale di Champions del "suo" Real Madrid contro il Manchester City. Il centrale difensivo tedesco è stato il migliore del reparto arretrato, anche grazie alle "tenere" attenzioni riservate ad Erling Haaland, che finisce per non vedere quasi un pallone. Una tecnica davvero singolare per contrastare il talento norvegese, il tutto in un video che è diventato virale sui social e che sta facendo il giro del mondo.