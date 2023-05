Incontra la sua squadra del cuore prima dell'eutanasia: è l'ultimo desiderio

ROMA - Una vittoria da dedicare ad un tifoso speciale. Spinti dalla carica emotiva di quanto vissuto dopo l'incontro col ragazzo negli spogliatoi, i calciatori dei Millonarios di Bogotà, squadra colombiana, hanno vinto 3-1 il match contro l'Alianza Petrolera, dando al loro tifoso un'ultima gioia. Miguel Angel potrà quindi morire per sua volontà. Accadrà nelle prossime ore, grazie alla sensibilità di chi si è interessato alla vicenda e a quella dei giocatori, ne ha ricevuto l'abbraccio d'addio: uno degli ultimi avvenimenti della sua vita. Miguel è un giovane colombiano affetto da una grave malattia che ha reso la sua vita una sofferenza che non riesce più a sostenere: il ragazzo, di concreto con i suoi cari, ha dunque deciso di fare ricorso all'eutanasia. Quest'ultima, in Colombia, come in alcuni paesi del mondo, è consentita dalla legge.