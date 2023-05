Cercano un nuovo allenatore su Twitter: i dettagli della mossa del club

Dopo aver esonerato Colin Healy, in seguito all'ennesima sconfitta, il Cork City, club del massimo campionato irlandese, ha deciso di affidare temporaneamente la panchina a Richie Holland. In attesa di ulteriori riflessioni sull'allenatore, la società ha deciso di pubblicare uno strano annuncio Twitter svelando il modo per candidarsi per diventare nuovo tecnico della squadra.