Torres, la frase detta in faccia ad Arbeloa che ha acceso gli animi: rissa sfiorata

MADRID (SPAGNA) - Che sia quello dei campionissimi o quello delle giovanili un derby è sempre un derby e gli animi si accendono facilemente. E infatti quello tra i baby dell'Atletico e del Real Madrid, valido per il ritorno dei quarti di finale del campionato nazionale Primavera spagnolo, non è stato da meno anche in panchina dove i due allenatori, Álvaro Arbeloa e Fernando Torres, sono quasi arrivati alle mani.