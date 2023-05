Ronaldo, messaggio misterioso sui social: il cuore fa preoccupare

ROMA - I social sono sempre più parte della nostra vita e possono diventare pure una valvola di sfogo per pensieri o preoccupazioni e viceversa. Anche i personaggi famosi piangono, verebbe da dire in questo caso, o comunque hanno dei momenti negativi. Ieri infatti, un misterioso Cristiano Ronaldo , ha postato questo messaggio sulla sua storia Instagram . "I tuoi pensieri influenzano il tuo umore". Problemi di cuore per il portoghese? Oppure semplicemente qualche pensiero particolare?

Cristiano Ronaldo e Georgina in crisi? Il messaggio su Instagram

L'umore dell'ex Juve non è di certo quello dei giorni migliori. Da settimane ormai si vocifera di una crisi in corso con la compagna Georgina Rodriguez. Sulla questione era intervenuta anche la madre di Cristiano Ronaldo ma non è bastato a calmare le acque. Ora il messaggio pubblicato su Instagram non fa che ingigantire i rumors sul presunto momento difficile della coppia. Non resta che restare a guardare per vedere come andrà a finire.